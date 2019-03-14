Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "(14 Mart) Bir Direniş ve Başkaldırı Simgesidir"

Sağlık Bakanı Koca: "(14 Mart) Bir Direniş ve Başkaldırı Simgesidir"

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. (1)

"Mesleğine aşkla bağlı saygın, onurlu meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutlarım"

"Bu yıl, Tıp Bayramı kutlamalarının 100. yılı olması münasebetiyle özel bir önem taşımaktadır"

"(14 Mart) Bir direniş ve başkaldırı simgesidir"

"14 Mart bir yönüyle kurtuluş mücadelesinin başlangıcıdır, diğer yönüyle emperyalistlere karşı tıbbiye kuleleri arasına gerilerek dalgalanan bayrağımızın müjdelediği bir bayramdır. Bağımsızlık meşalesinin yakılma anıdır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:27 Kaynak: AA

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