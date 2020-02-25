Sağlık Bakanı Koca: "140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcu olmadığını, 4 hastada öksürük ve 2 hastada boğaz ağrısı yakınması olduğunu ve 4 hastanın özellikle ateşinin olmadığını, genel durumlarının iyi olduğunu ifade etmek istiyorum."