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Sağlık Bakanı Koca: "140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcu olmadığını, 4 hastada öksürük ve...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcu olmadığını, 4 hastada öksürük ve 2 hastada boğaz ağrısı yakınması olduğunu ve 4 hastanın özellikle ateşinin olmadığını, genel durumlarının iyi olduğunu ifade etmek istiyorum.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:28 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcu olmadığını, 4 hastada öksürük ve 2 hastada boğaz ağrısı yakınması olduğunu ve 4 hastanın özellikle ateşinin olmadığını, genel durumlarının iyi olduğunu ifade etmek istiyorum."
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