Sağlık Bakanı Koca: "140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcu olmadığını, 4 hastada öksürük ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: '140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcu olmadığını, 4 hastada öksürük ve... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcu olmadığını, 4 hastada öksürük ve...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcu olmadığını, 4 hastada öksürük ve 2 hastada boğaz ağrısı yakınması olduğunu ve 4 hastanın özellikle ateşinin olmadığını, genel durumlarının iyi olduğunu ifade etmek istiyorum.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcu olmadığını, 4 hastada öksürük ve 2 hastada boğaz ağrısı yakınması olduğunu ve 4 hastanın özellikle ateşinin olmadığını, genel durumlarının iyi olduğunu ifade etmek istiyorum."

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:28 Kaynak: AA
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