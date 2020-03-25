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Sağlık Bakanı Koca, "15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, "15 hastamız hayata veda etti.
Sağlık Bakanı Koca, "15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:50 Kaynak: İHA
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