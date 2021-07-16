Sağlık Bakanı Koca: "18 yaş ve üstü nüfusun üçte birine yakını iki doz aşısını yaptırdı" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede 18 yaş ve üstü nüfusun üçte birine yakınının, iki doz aşısının tamamlandığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "18 yaş ve üstü nüfusun üçte birine yakını yani 20 milyon kişi, iki doz aşısını da yaptırmış durumda. Artık üçte birimiz çift doz aşılıyız." ifadelerini kullandı.