Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "2 bin 456 internet sitesi, reklamların tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı olması...
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Sağlık Bakanı Koca: "2 bin 456 internet sitesi, reklamların tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı olması...

1 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "2 bin 456 internet sitesi, reklamların tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle idari işlem uygulanmak üzere Ticaret Bakanlığına bildirildi.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "2 bin 456 internet sitesi, reklamların tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle idari işlem uygulanmak üzere Ticaret Bakanlığına bildirildi."

fahrettin koca, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:08 Kaynak: AA
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