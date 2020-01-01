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Sağlık Bakanı Koca: "2020 yılında güçlü bir Doğum Eylem Planı'nı devreye sokacağız. Burada...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "2020 yılında güçlü bir Doğum Eylem Planı'nı devreye sokacağız. Burada özellikle sezaryen değil; normal doğumu teşvik edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:18 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "2020 yılında güçlü bir Doğum Eylem Planı'nı devreye sokacağız. Burada özellikle sezaryen değil; normal doğumu teşvik edeceğiz."
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