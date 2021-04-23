Sağlık Bakanı Koca, 23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bugün 16.15'te açıklama yapacağını duyurmuştu. Bunun ardından vatandaşlar Bakan Koca'nın açıklamasını merak etmişti. Koca, saat16.15'te "Basın açıklamamız" paylaşımı yaparak 23 Nisan sürprizi yaptı.

Bakan Koca, 23 Nisan dolayısıyla bakanlık koltuğuna oturan bir çocuğun videosunu paylaştı. Sağlık Bakanı olarak 23 Nisan mesajı veren çocuk, salgın nedeniyle aşı olunması gerektiğini ve okuluna gidemediğini söyledi. A Haber'in haberine göre; 23 Nisan'da bakanlık koltuğuna oturan çocuğun Koca'nın torunu olduğunu ortaya çıktı.

MİNİK BAKANDAN AŞI DAVETİ

Minik bakan ise koronavirüs salgınıyla ilgili uyarılarda bulunup, vatandaşları aşı yaptırmaya davet etti. Minik bakan, "Kıymetli vatandaşlarım. Öncelikle hepinizin ellerinden öpüyorum. Umarım herkes ellerini yıkamıştır. Bildiğiniz gibi bir yıldır koronavirüsle mücadele ediyoruz. Beni tanımadığınız günlere dönmek istiyorsunuz, farkındayım. İnanın bunu ben de çok istiyorum. Çalışmalarımız da bu yönde zaten. Ben de çok bunaldım. Minik kalbim artık dayanamıyor" ifadesini kullandı.

23 Nisan'da Sağlık Bakanı olan çocuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mücadeleyi verirken yeri geldi okulumuzdan, yeri geldi oyun parklarından feragat ettik. Evimiz okulumuz, evimiz oyun alanımız oldu. Hatta en son bayramda dedemlere gidemedik. Umarım dedem harçlıklarımı biriktiriyordur. Canım dedem. Şimdi herkesten bir ricam olacak. Sırası gelen herkes aşısını olsun. Yoksa aşıdan korkuyor musunuz? Aşıdan çocuklar bile korkmuyor. Bence siz aşı olursanız okullarımız açılacak. Ben de arkadaşlarıma kavuşacağım.

"ARKADAŞIM YASİN'İ ÇOK ÖZLEDİM"

Arkadaşım Yasin'i çok özledim. Siz saygıdeğer büyüklerimizin maske mesafe ve temizlik kurallarına uyduğunu gördükçe mutlu oluyorum. Bu arada sevgili arkadaşlarımın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bize bu bayramı hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum."