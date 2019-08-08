Sağlık Bakanı Koca: "27 vatandaşımız depremden etkilenmiştir"
1 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "27 vatandaşımız depremden etkilenmiştir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:44 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "27 vatandaşımız depremden etkilenmiştir" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Denizli
'deki depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, "Merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olan 6 büyüklüğündeki deprem, Isparta
, Denizli, Afyon
ve Burdur
'da hissedilmiştir. Bu illerimizde toplam 27 vatandaşımız depremden etkilenmiştir. Yüksekten atlama ve panik sebebiyle hafif yaralanan 5 vatandaşımızın genel durumu iyidir. Deprem bölgesinde etkilenen başka vatandaşımız olup olmadığını tespit etmek üzere görevlendirdiğimiz ekiplerimiz, 22 adet ambulans ile bölgeyi taramaktadır. Ayrıca Çardak
Devlet Hastanemizin yanında çadır poliklinik kurmaktayız. Hastanede herhangi bir hasar olmamakla birlikte tedbiren kurulan çadır poliklinik, yaklaşık 1 saat sonra vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacaktır. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu