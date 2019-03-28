Sağlık Bakanı Koca: "(31 Mart Yerel Seçimi) Hem E-raporu Almış Yatağa Bağlı Hastalar İçin Evinde...
1 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(31 Mart yerel seçimi) Hem e-raporu almış yatağa bağlı hastalar için evinde mobil sandığı hem de hastanede yatan ya da evde bakım hizmeti alan ama mobilize edilecek, hastayı taşıyacak sistemi planladık.
Sağlık Bakanı Koca: "(31 Mart yerel seçimi) Hem e-raporu almış yatağa bağlı hastalar için evinde mobil sandığı hem de hastanede yatan ya da evde bakım hizmeti alan ama mobilize edilecek, hastayı taşıyacak sistemi planladık."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:21 Kaynak: AA
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