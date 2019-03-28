Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "(31 Mart Yerel Seçimi) Hem E-raporu Almış Yatağa Bağlı Hastalar İçin Evinde...

Sağlık Bakanı Koca: "(31 Mart Yerel Seçimi) Hem E-raporu Almış Yatağa Bağlı Hastalar İçin Evinde...

1 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "(31 Mart yerel seçimi) Hem e-raporu almış yatağa bağlı hastalar için evinde mobil sandığı hem de hastanede yatan ya da evde bakım hizmeti alan ama mobilize edilecek, hastayı taşıyacak sistemi planladık.

Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: "(31 Mart yerel seçimi) Hem e-raporu almış yatağa bağlı hastalar için evinde mobil sandığı hem de hastanede yatan ya da evde bakım hizmeti alan ama mobilize edilecek, hastayı taşıyacak sistemi planladık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:21 Kaynak: AA

fahrettin koca, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu Kuyumculuk Sektöründe Taksit Sevinci Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Yalova Belediyesi'nden Skandal! Bakanlığın Hibe Bisikletlerini 3 Yıl Depoda Saklamışlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 11:52:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "(31 Mart Yerel Seçimi) Hem E-raporu Almış Yatağa Bağlı Hastalar İçin Evinde...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]