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Sağlık Bakanı Koca: "31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs vakası görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:24 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs vakası görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de."
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