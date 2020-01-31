Sağlık Bakanı Koca: "31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs... - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: '31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs vakası görüldü.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs vakası görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de."

Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:24 Kaynak: AA
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