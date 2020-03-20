Sağlık Bakanı Koca, 311 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını, hasta sayısının 670'e,... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, 311 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını, hasta sayısının 670'e, can kaybının da 9'a yükseldiğini bildirdi.

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