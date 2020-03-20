Sağlık Bakanı Koca, 311 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını, hasta sayısının 670'e,... - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, 311 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını, hasta sayısının 670'e,...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, 311 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını, hasta sayısının 670'e, can kaybının da 9'a yükseldiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, 311 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını, hasta sayısının 670'e, can kaybının da 9'a yükseldiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:22 Kaynak: AA
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