Sağlık Bakanı Koca: "33 gün sonra ilk kez binin altındayız" - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 992 kişiye korona virüs tanısı konuldu. Bin 49 kişi iyileşirken, 20 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tekrar binin altındayız. 33 gün sonra ilk kez" mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye günlük korona virüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 43 bin 231 kişiye test yapıldı. 992 kişiye korona virüs tanısı konulurken, bin 49 kişi iyileşti. 20 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 214 bin 993 olurken, iyileşen hasta sayısı 196 bin 720'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 402'e ulaştı. Bin 204 yoğun bakım hastası, 396 kişinin de entübe hastası olduğu açıklandı.

"33 GÜN SONRA İLK KEZ 1.000' İN ALTINDAYIZ"

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında, "Tekrar binin altındayız. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziran'da 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün bin 195'e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım" bilgisi verdi.

(İHA)