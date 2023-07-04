Sağlık Bakanı Koca, '4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam edildi' iddiasına yanıt verdi - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, '4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam edildi' iddiasına yanıt verdi

Sağlık Bakanı Koca, '4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam edildi' iddiasına yanıt verdi

04.07.2023 23:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yayılan '4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam edildi' iddiasına yanıt vererek, sözlerinin çarpıtıldığını belirtti. Bakan Koca, göçmen sağlığı merkezlerindeki hizmetlerin Avrupa Birliği fonlarından karşılandığını ve Suriyeli sağlık çalışanlarının bu hizmetlerde görev aldığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden servis edilen bir iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı öne sürülen "4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam edildi" bilgisi elden ele dolaşırken, konu birçok haber sitesine de manşet olmuştu.

BAKAN KOCA'DAN İDDİALARA YANIT GELDİ

Söz konusu iddiaya ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, 2 yıl önce bir toplantıda sarf ettiği sözlerin çarpıtıldığını ifade etti.

"YANLIŞ VE ISRARLI İDDİA ÜZÜNTÜ VERİCİDİR"

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Göçmen Sağlığı Merkezlerindeki sağlık hizmetlerinin giderleri Avrupa Birliği fonlarından karşılanmakta, bu hizmetlerde Suriyeli sağlık çalışanları görev almaktadır. İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği şeklindeki yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir."

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Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

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