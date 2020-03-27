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Sağlık Bakanı Koca: "42 hasta iyileşerek taburcu olmuştur"
29 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Koca: "42 hasta iyileşerek taburcu olmuştur."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 08:17 Kaynak: AA
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