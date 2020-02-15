Sağlık Bakanı Koca:

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesini ziyaret etti, ziyarette "KKTC'ye yeni hastane" müjdesi verildi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli ile birlikte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesini ziyaret etti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, "Lefkoşa'ya 500 yataklı bir hastane yapılmasını hedefliyoruz. Yapılacak hastane bir 'sağlık üssü' olacak. Erken dönemde faaliyete geçeceğiz" ifadelerini kullandı.



KKTC Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve konuk bakanlar kalp damar cerrahisi servisini gezerek hastalarla sohbet etti.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada KKTC'de başta Lefkoşa olmak üzere, sağlık alanında ciddi yatırımlara ihtiyaç olduğu bilgisi aldıklarını belirterek bu konuda değerlendirmeler yaptıklarını söyledi. Oktay, Türkiye'de bulunan her imkanın KKTC'de de olmasını istediklerini ifade ederek, içme suyunun da bunlardan bir tanesi olduğunu, enerjiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da KKTC için bir hastane ihtiyacı olduğunu bildiklerini belirterek, ziyaret sırasında sağlık personeli ile hekimlerin fedakar ve özverili bir şekilde çalıştıklarını gördüklerini ancak fiziki şartların iyileştirilmesi gerektiğinin ortada olduğunu ifade etti. Koca, Lefkoşa'ya 500 yataklı tam donanımlı yeni bir hastane yapılması için çalışmaların başlatıldığını açıklarken, "Hastaneyi özellikle hastanın bir başka yere sevk edilmeyeceği, insan kaynakları, teknik alt yapısı, kalp, böbrek nakillerinin yapılabildiği, onkolojisi ile hizmet veren bir sağlık üssü olarak planlıyoruz" dedi.



Başbakan Ersin Tatar da hastanenin yapımına yakın zamanda başlanacağını ifade ederek, ülkeye donanımlı bir hastane kazandırılmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Tatar, tüm sağlık çalışanları ve doktorlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başbakan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve konuk bakanlarla yeni hastanenin inşa edileceği ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu arkasında bulunan arazide de incelemelerde bulundu.



Sağlık Bakanı Ali Pilli ise göreve geldikleri günden itibaren yeni hastanenin yapımı için mücadele ettiklerini belirtirken, 3 ay önce Türkiye yetkililerine konuyu aktardıklarını ve buna olumlu yanıt aldıklarını anlattı. - LEFKOŞA