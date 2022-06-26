Sağlık Bakanı Koca, 58 hekimle buluştuğu toplantının videosunu paylaştı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık Bakanı Koca, 58 hekimle buluştuğu toplantının videosunu paylaştı Açıklaması

26.06.2022 16:12
Sağlık Bakanı Koca, 58 hekimle buluştuğu toplantının videosunu paylaştı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) ile ilgili yönetmeliğin sorunları kökten çözdüğünü belirterek, "Benzer şekilde özlük hakları ve ek ödeme ile ilgili de bizi rahatlatan bir yönetmeliğin çıkarılması ana hedefimiz. Yönetmelikle bir sonucu elde etmekten yanayım." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) ile ilgili yönetmeliğin sorunları kökten çözdüğünü belirterek, "Benzer şekilde özlük hakları ve ek ödeme ile ilgili de bizi rahatlatan bir yönetmeliğin çıkarılması ana hedefimiz. Yönetmelikle bir sonucu elde etmekten yanayım." dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin farklı illerinden 58 hekimle bakanlık binasında bir araya geldiği 21 Haziran'daki toplantıda yaptığı konuşmanın bir bölümünün videosunu paylaştı.

Toplantıda, salgın gündemi kapanır kapanmaz hekimlerin yeni bakış açılarına ihtiyaç duyulan sorunlarına odaklandıklarını ifade eden Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle, ilgili bakanlıkları harekete geçirerek 3 yasanın Meclis'ten geçmesini sağladıklarına işaret etti.

Koca, bu 3 yasanın tümünde hekimleri, içinde bulundukları devlet memurlarından ayırıp özel statüye koyan hükümler olduğunu belirterek, birçok hekimin şiddet ve malpraktis yasaları ile özlük hakları ve emeklilikte yeni dönem açan yasa da geçmişle bugünün farkını yeterince anlayamadığını dile getirdi.

Yasalar yeterince anlaşıldığında, devletin hekimi için yeni bir politika geliştirdiği sonucuna kolayca varılacağına işaret eden Koca, bu düzenlemelerin mevcut sorunlara getirdiği çözümleri anlattı.

Bakan Koca, özellikle "sağlıkta şiddet", "malpraktis", "emeklilik" ve "mali haklar" konularına odaklandıklarını söyleyerek, sağlıkta şiddetin engellenmesi için verilen cezaların artırıldığını, sağlık kurum ve kuruluşlarındaki hafif yaralamanın da katalog suç kapsamına alındığını anımsattı.

Malpraktis davaları

Koca, malpraktis davalarının yabancı ülkelerde de sıkıntılara neden olduğunu vurgulayarak, kanun değişikliğiyle devlet, özel ve üniversite hastaneleri ayrımı yapılmadan soruşturmaların açılıp açılamamasının Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun kararına bağlandığını kaydetti.

Bakan Koca, kamu sağlık kuruluşlarındaki hatalı tıbbi uygulamalarda hekimin kastının olmaması durumunda tazminatın devlet tarafından ödeneceğinin altını çizerek, "Bugüne kadar hangi davalar sonuçlandıysa kasıtla işlenmiş bir dava söz konusu değil. Dolayısıyla hiçbirinin rücu edilmesi söz konusu olamayacak." diye konuştu.

SBA kadrosundaki hekimlere ilişkin olumsuzlukların da giderildiğini ifade eden Koca, emeklilik, ek ödeme ve maaşlarda da ciddi iyileşmeler olduğunu belirtti.

Koca, yeni dönemde ek ödemeyi farklılaştırmak istediklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 'performans' adıyla adlandırılan bir sistem var. Bu 'performansın' adaletsizliğin sembolü olduğuna inanmayan yok. Dolayısıyla bu performans sistemi değişmeli. Bu yeni dönemde herkesin yaptığı işin karşılığını alabilir olduğu bir sistem geliştirilmeli. Bunu hastane bazlı yaptığınızda, hastaneden hastaneye farklılıklar doğuyor. Bunu il bazlı hatta Türkiye bazlı yapmalıyız."

Herkesin çalışmalarının karşılığını alabildiği, sade bir sistem olması gerektiğini dile getiren Koca, "Burada en büyük handikap ne? Binlerce kalem var. Bu binlerce kalemin birbiriyle ilişkileri bu süreçte bozulmuş. Bu kalemlerin rasyonel, gerçekten doğru birbiriyle karşılığını oluşturmak gerekiyor. Bunu başlatarak, süreç içerisinde de bunu her geçen gün iyileştirerek zaman kaybetmeden yapmamız gerektiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

"Yasal boyutuyla yapılabilecekler yapıldı"

Koca, düzenlemeler yapılırken her noktanın detaylıca düşünüldüğünü ve sağlıkçıların lehine olması için her türlü çabanın seferber edildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın konuşmasında iki cümle vardı. Bir, herkes ek ödeme alacak, iki, alan herkes daha fazla ek ödeme alacak. Dolayısıyla yüzde 50'ye yakın ek ödeme almayan arkadaşlara ek ödeme vermek şeklinde düzenleme yapmalıydık. Bu çerçevede bir düzenleme içindeyiz. Yasal boyutuyla yapılabilecekler, yapıldı." dedi.

Malpraktisle ilgili yönetmeliğin sorunları kökten çözdüğünü söyleyen Koca, "Benzer şekilde özlük hakları ve ek ödeme ile ilgili de bizi rahatlatan bir yönetmeliğin çıkarılması ana hedefimiz. Yönetmelikle bir sonucu elde etmekten yanayım. Onun için de 1 Temmuz'dan itibaren başlatmayı, 1 Temmuz'dan itibaren başlananın da 15 Ağustos'ta görülmesi gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
58 hekimle 6,5 saat toplantı yaptı! Bakan Koca: Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz 58 hekimle 6,5 saat toplantı yaptı! Bakan Koca: Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz Bakan Koca: Yeni dönemde herkesin işin karşılığını aldığı sistem geliştirilmeli (2) - Yeniden Bakan Koca: Yeni dönemde herkesin işin karşılığını aldığı sistem geliştirilmeli (2) - Yeniden
Kaynak: AA

Fahrettin Koca, 21 Haziran, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, 58 hekimle buluştuğu toplantının videosunu paylaştı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:16 58 hekimle 6,5 saat toplantı yaptı! Bakan Koca: Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz
16:15 96. Gazi Koşusu için heyecan dorukta! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'nu doldurdu
16:14 Konuşamayan çocukları için papaza gidip 8 bin lira vermişler: Dana, eşek dili yedirin
16:13 Jose Mourinho, Abdülkadir Ömür'e gözünü dikti! Milli futbolcu için Roma adım attı
15:29 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni sevgilisiyle samimi anlarını paylaştı
15:28 Dayaktan kaçıp kendini tuvalete kilitledi ama kurtulamadı! O anlar kameralarda
15:26 İBB, Cevizlibağ-Yenibosna metrobüs yolunun yenileme çalışmaları bu gece başlayacağını duyurdu!
15:24 Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşkınlık yarattı! YouTube kanalında yorumcu olacak
15:22 Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken açıklama: Kendilerini MHP'ye mahkum ettiler
15:21 Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak biliniyor! Korkutucu engerek, ağaç tepesinde görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 16:21:57. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca, 58 hekimle buluştuğu toplantının videosunu paylaştı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement