Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle gürüştü - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürleri ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Koca görüşmede Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artışların olduğunu, daha titiz çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

Bakan Koca, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Tekirdağ, Malatya ve Ordu İl Sağlık Müdürleriyle yaptığımız online toplantıda; salgın seyrini, hizmet kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizin performansını gözden geçirdik. Ek tedbirleri ele aldık. Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış var. Bu illerimizde daha gayretli, daha titiz bir çalışma gerekiyor. Desteğinizin önemi artmış durumda. Mücadelemize desteğinizle güç verin" ifadelerini kaydetti.