Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca: '60 derecenin üzerinde olmak kaydı ile Bilim Kurulu kolonyayı tavsiye ediyor.' - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: "60 derecenin üzerinde olmak kaydı ile Bilim Kurulu kolonyayı tavsiye ediyor."
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "60 derecenin üzerinde olmak kaydı ile Bilim Kurulu kolonyayı tavsiye ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:35 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Koca: "60 derecenin üzerinde olmak kaydı ile Bilim Kurulu kolonyayı tavsiye ediyor." - ANKARA
Son Dakika Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi