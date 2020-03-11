Sağlık Bakanı Koca: "60 derecenin üzerinde olmak kaydı ile Bilim Kurulu kolonyayı tavsiye ediyor." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: '60 derecenin üzerinde olmak kaydı ile Bilim Kurulu kolonyayı tavsiye ediyor.' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "60 derecenin üzerinde olmak kaydı ile Bilim Kurulu kolonyayı tavsiye ediyor."

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "60 derecenin üzerinde olmak kaydı ile Bilim Kurulu kolonyayı tavsiye ediyor.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "60 derecenin üzerinde olmak kaydı ile Bilim Kurulu kolonyayı tavsiye ediyor." - ANKARA

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:35 Kaynak: İHA
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