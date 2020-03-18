Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Hasta sayımız 191'e ulaştı" dedi.



Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim" dedi. - ANKARA