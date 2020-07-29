Sağlık Bakanı Koca: "(65 yaş üstüne uygulanan kısıtlamalar) Bayram sonrası erken dönemde bunları... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(65 yaş üstüne uygulanan kısıtlamalar) Bayram sonrası erken dönemde bunları kaldırma noktasında Bilim Kurulunun yaklaşımı var."

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:41

Kaynak: AA

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