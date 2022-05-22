Sağlık Bakanı Koca, 75. Dünya Sağlık Asamblesi'ne katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık Bakanı Koca, 75. Dünya Sağlık Asamblesi'ne katıldı

22.05.2022 18:35
Sağlık Bakanı Koca, 75. Dünya Sağlık Asamblesi'ne katıldı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 75. Dünya Sağlık Asamblesi'nin açılışına katıldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 75. Dünya Sağlık Asamblesi'nin açılışına katıldı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Asamble kapsamında ikili görüşmelerde bulunan Bakan Koca, ilk olarak Cezayirli mevkidaşı Dr. Abdurrahman bin Bozid ile bir araya geldi.

Koca, Cezayirli mevkidaşı Abdurrahman'a, sağlık alanında iki ülkenin faaliyetlerini yakından takip etmek üzere Türk ve Cezayir Sağlık Bakanlıkları arasında Ortak Çalışma Grubu oluşturma teklifinde bulundu.

Bakan Abdurrahman ise Türkiye'nin Cezayir'deki sağlık yatırımlarından büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, Cezayir'de uluslararası hasta tedavisine ihtiyaç duyan hastaların Türk hastanelerine eskisinden daha fazla gönderildiğini dile getirdi.

Türkiye'deki sağlık altyapısının çok ileri seviyede olduğunun altını çizen ve Türkiye ile Ortak Çalışma Grubu teklifini olumlu karşılayan Abdurrahman, Bakan Koca'yı ülkesine resmi ziyarete davet etti.

Bakan Koca daha sonra Özbekistan Sağlık Bakanı Bezhod Musayev ve Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ile ikili görüşmede bulundu.

Özbek ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla görüşmesinde Koca, her iki ülkede düzenlenmesi planlanan Ortak Sağlık İş Forumu ile ilgili istişarede bulundu.

Koca, yarın Dünya Sağlık Asamble'sinin ikinci gününde genel kurula hitap edecek.

Bu yıl "Barış için Sağlık, Sağlık için Barış" sloganıyla 75'incisi düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi'nde Kovid-19 sonrası yeni küresel salgınlara hazırlık, Rusya- Ukrayna savaşının Ukrayna'daki sağlık altyapısına etkileri ve DSÖ'nün başlattığı Küresel Sağlık için Barış Girişimi projesi masaya yatırılacak.

Asamblede DSÖ'nün yeni direktörü de seçilecek.

YORUMLAR
500
Dünya yeni bir virüs ile savaşıyor! Peki, maymun çiçeği virüsünün belirtileri neler? Dünya yeni bir virüs ile savaşıyor! Peki, maymun çiçeği virüsünün belirtileri neler? Badmintonda Akdeniz Oyunları kadrosu belli oldu Badmintonda Akdeniz Oyunları kadrosu belli oldu
Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, İsviçre, Cezayir, Cenevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, 75. Dünya Sağlık Asamblesi'ne katıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:29 Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidiyor! 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret
18:10 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan son firari sanık Esenyurt'ta yakalandı
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:52 Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
17:42 Türkiye'nin iadesini istediği isimlere Finlandiya'dan ret: Masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmez
17:32 Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
17:07 Beşiktaş'ta Vida ile yollar ayrıldı! Hırvat savunmacının eşinden veda paylaşımı
16:41 Genç kadının itirafı akıllara durgunluk verdi: Kocam hem beni hem de arkadaşımı hamile bırakmak için cinsel ilişkiye giriyor
16:34 Anketlerde partisi üçüncü sırada çıkan Meral Akşener 2023 hedefini açıkladı: İstanbul'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 18:42:19. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca, 75. Dünya Sağlık Asamblesi'ne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement