Sağlık Bakanı Koca, 8 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (1) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaza nispetle oldukça riskli olan sonbahar aylarına girildiğini ve kışın yaklaştığını hatırlatarak, "Zamanımızın büyük kısmı artık kapalı alanlarda geçecek. Kapalı alanlarda virüsün yayılım imkanı genişleyecek çünkü mesafeyi kontrol etmekte daha fazla zorluk çekeceğiz. Özetle sonbahar ve kış, koronavirüs için fırsat ayları olacak. Mevsimsel grip vakalarını buna eklerseniz işin ciddiyeti ortaya çıkar." dedi.

Bakan Koca, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars ve Tunceli il sağlık müdürleri, başhekimler ve saha koordinatörleriyle, Erzurum Şehir Hastanesinde yaptığı değerlendirme toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, daha önce Diyarbakır, Van, İzmir, Samsun ve Adana'da olduğu gibi bugün de Erzurum'da ilgili görevlilerle bir araya geldiğini söyledi.

Şehir ziyaretleri ve toplantıların önemine dikkati çeken Koca, şöyle konuştu:

"Yaza nispetle oldukça riskli olan sonbahar aylarına girdik, önümüz kış. Zamanımızın büyük kısmı artık kapalı alanlarda geçecek. Kapalı alanlarda virüsün yayılım imkanı genişleyecek çünkü mesafeyi kontrol etmekte daha fazla zorluk çekeceğiz. Özetle sonbahar ve kış, koronavirüs için fırsat ayları olacak. Mevsimsel grip vakalarını buna eklerseniz işin ciddiyeti ortaya çıkar. Grip virüsü de tıpkı koronavirüs gibi solunum yoluyla bulaşmaktadır. Şayet koronavirüs grip üzerinden yayılırsa salgınla baş etmek daha da zorlaşacaktır. Aynı tedbirlerle ikisinden de korunabilirsiniz. Sizden ricam, tedbirlerde salgının ilk günlerindeki titizliğe dönmenizdir."

"Dünyadaki aktif vaka sayısı 70 milyonun üzerindedir"

Bakan Koca, tüm dünyada hayatı tanınmaz hale sokan salgının, geçen yılın aralık ayında başladığını hatırlatarak, hastalığın dünyanın her köşesini etkilemesi nedeniyle nerede başladığının artık bir öneminin olmadığını dile getirdi.

Koronavirüsün başlangıç noktasının uyarıcı bir değer taşıdığını anlatan Koca, şunları kaydetti:

"Eldeki bilgilere göre, virüs bugüne dek en az 39 milyon kişiye bulaştı. Şunu unutmayın en başta bu sayı sadece bir. Koronavirüs dünyaya o bir kişiden yayıldı. O bir sayısı 39 milyona ulaştı. Aramızda sadece bir koronavirüs taşıyıcısının olması, bu izole edilmediği sürece riskin devam ettiği anlamına gelir. Bulaşma riski açısından baktığınızda tüm dünyada toplam aktif vaka sayısı geçmiş aylara kıyasla kat kat fazladır. Dün tüm ülkelerce son 24 saatte tespit edilip bildirilen yeni vaka sayısı 429 bin 122'dir. Bunların çoğu şikayet üzerine tanı konan kişilerdir. Tahminlere göre, halen dünyadaki aktif vaka sayısı 70 milyonun üzerindedir."

Bir kişiden başlayan virüsün 70 milyondan fazla bulaşma kanalının bulunduğuna vurgu yapan Koca, insanlığın koronavirüse karşı önemli başarılar elde ettiğini aktardı.

"Maske vazgeçilmez bir tedbir"

Her şeyden önce virüsün nasıl bulaştığını ve alınması gereken önlemleri artık iyi bildiklerini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Burada aşı konusunda gelinen ve işin rengini tümüyle değiştireceğini düşündüğümüz nokta ile tedavideki gelişmeleri ayrı tutuyorum. Radikal çözüme maalesef zaman var. Bu zaman boyunca virüse geçit vermemeliyiz. Koronavirüs bildiğiniz gibi kişiden kişiye solunum yoluyla geçmektedir. Bulaşma solunum yoluyla olduğu için maske vazgeçilmez bir tedbir, hatta tedbirlerin en önemlisidir.

Bilim adamlarımız, maskenin koruyuculuk özelliklerinin bazı şartlarla birlikte yüzde 90'a kadar çıktığını söylemektedir. Marttan bu yana maske kullanımı konusunda bir titizlik gösterdik. Dış ortamlarda pek taviz vermediğimiz bu tedbir konusunda aslında çok daha hassas olmamız gereken kapalı mekanlarda maalesef taviz veriyoruz. Bugünden itibaren bu tavizlerin riski fazlasıyla artmaktadır."

Bakan Koca, vatandaşların ev dışındaki kapalı ortamlarda maske takmayı ihmal etmemesini isteyerek, aile ziyaretlerinin ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.

Vatandaşların HES kodu uygulamasından yararlanmasını öneren Koca, "Doğu Anadolu dahil olmak üzere bazı bölgelerde HES'e ilgi maalesef düşük. Bu bölgenin, Erzurum ve çevresinin insanı için söylüyorum, HES uygulamasını kullanmak sizin çayı kıtlama içmek kadar tabii olmalıdır. Kolaylığından en ufak şüpheniz olmasın. Kalabalık mekanlar dışında iş yerleri çok dikkat edilmesi gereken ortamlardır. İş ortamında kimsenin taşıyıcı olmadığına dair bir garantisi yoktur. Herkes diğerinden taşıyıcıymış gibi korunmalı ve günlük hayat buna göre düzene konulmalıdır." diye konuştu.

"Kendinizi güvenceye almış oluyorsunuz"

Sosyal mesafenin virüse karşı ikinci tedbir olduğunu hatırlatan Koca, kapalı alanların kullanılacağı sonbahar ve kış aylarında sosyal mesafenin de öneminin arttığının altını çizdi.

İnsanlar arasındaki mesafenin azalmasıyla virüsün bulaşma riskinin arttığına işaret eden Koca, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü solunum yoluyla havaya damlacıklar yayılmakta, bu damlacıklar sayesinde virüs yakındaki kişiye geçmektedir. Maske takıp, mesafe kuralına uyduğunuzda, kendinizi güvenceye almış oluyorsunuz. El temizliği üçüncü tedbirimizdir. Bu konuda alışkanlığın ötesinde titizlik göstermeliyiz. Salgını kontrol altına almak, sağlığımızı korumak, bu üç tedbire bağlıdır. Bu üç tedbire uymak bizim filyasyon ekibi sayımızdan, günlük test sayımızdan, yatak kapasitemizden, solunum cihazı doluluk oranımızdan daha önemlidir. Çünkü bunlara ihtiyacımız tedbirlere uyulup uyulmadığına bağlı olarak değişmektedir."

(Sürecek)