Sağlık Bakanı Koca, 8 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (4) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, 8 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (4)

16.10.2020 22:35
Sağlık Bakanı Koca, 8 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (4), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki dönemde genel anlamda yüz yüze eğitime hızla geçmekten yanayız." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki dönemde genel anlamda yüz yüze eğitime hızla geçmekten yanayız." dedi.

Bakan Koca, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars ve Tunceli il sağlık müdürleri, başhekimler ve saha koordinatörleriyle, Erzurum Şehir Hastanesinde yaptığı değerlendirme toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin yüz yüze eğitimde yaşanan son gelişmelerle ilgili sorusu üzerine Bakan Koca, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu dönemde bu açılan sınıflarla ilgili pozitif bulduğumuz vaka sayısında bir artış olmadığını görüyoruz. Hatta açılmayan sınıflara göre kısmen düşüşlerin de olduğunu biliyoruz. Bu muhtemelen alınan tedbirlerin ve kontrollü davranılmış olmasının sonucu olabilir. Ama bunu diğer açılan sınıflarda da aradan iki üç haftanın geçmesiyle birlikte bu pozitif vakaların görülüp görülmediğini veya ne oranda görüldüğünü önümüzdeki hafta değerlendirilmiş olacağız. Önümüzdeki dönemde genel anlamda yüz yüze eğitime hızla geçmekten yanayız."

Bakan Koca, salgının seyrini görerek hangi sınıfların açılacağı ve nasıl açılacağıyla ilgili Bilim Kurulu'nun bir değerlendirme yapacağını belirterek, gelecek hafta Bilim Kurulu'nda bu konunun gündeme geleceğini aktardı.

Aşı çalışmalarında yapılan son çalışmalarla ilgili gelen soru üzerine Bakan Koca, dünyada faz 3 çalışması aşamasına gelmiş 6 aşının bulunduğunu aktardı.

Bu aşılardan iki tanesinin Türkiye'de olduğunu anlatan Koca, şunları kaydetti:

"Sanırım en geç bir buçuk ay içerisinde bu yapılan aşıların sonuçlarını bilebilmiş olacağız. Bu arada firmalarla da biz yakın iş birliği içindeyiz. Eğer bu anlamda koruyuculuğunu bağışıklık durumunu görmüş olursak, tatmin olursak, bu aşıları da temin ederek vatandaşımıza kullandırmayı düşünüyoruz. Bu çerçevede karşılıklı görüşmelerimiz söz konusu. Türkiye'de yapılan aşıların sadece bir tip olmadığını bilelim. Dünyadan birçok ülkeden farklı olarak geliştirilen birçok aşının Türkiye'de benzerlerinin geliştirildiğini bilelim. Bu aşılardan dört tanesi mesafe almış durumda, iki tanesi hayvan çalışması bitmiş durumda, bir tanesinin de inaktif dediğimiz aşının da dolumu bitmiş oldu, üretimi de tamamlandı. Gönüllülerin tespiti ve onların izalosyonu sağlanmış olacak. İki haftadan sonra gönüllülere uygulaması yapılacak. Yani faz 1 çalışması başlamış olacak."

(Bitti)

Fahrettin Koca, Erzurum, Türkiye, Bakan, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca, 8 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (4) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1812 yeni vaka tespit edildi Ermenistan'ın yardımına Rusya koştu! Askeri teçhizat ve silah sevkiyatının görüntüleri ortaya çıktı "Cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanma talebi reddedildi Aliyev, Karabağ'daki kirli tezgahı deşifre etti: Öldürülen askerler arasında Kanada ve Lübnan pasaportlu kişiler var Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Adana'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı Adana'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı         
22:09
ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili tehditvari sözler: Ciddi sonuçları olacak ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili tehditvari sözler: Ciddi sonuçları olacak         
20:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce attığımız imzayla gerçekleştirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce attığımız imzayla gerçekleştirdik         
20:20
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Son Dakika: AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti Son Dakika: AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti         
19:02
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu         
16:01
Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım         
14:57
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 22:44:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca, 8 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei