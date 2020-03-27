Sağlık Bakanı Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle videokonferans ile görüştü - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle videokonferans ile görüştü
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle videokonferans ile görüştü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle videokonferans ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:45 Kaynak: AA
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