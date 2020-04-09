Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca: '829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük... - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: "829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük...
58 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Pendik BaşıBüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Pendik BaşıBüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca," 829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:48 Kaynak: İHA
Son Dakika "Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde