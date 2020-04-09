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Sağlık Bakanı Koca: "829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük...
58 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: "829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Pendik BaşıBüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca: "829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı"
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Pendik BaşıBüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca," 829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:48 Kaynak: İHA
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