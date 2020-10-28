Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3) - Son Dakika

Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3)

28.10.2020 20:28
Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3), System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ruhsatlı olan aşıyı herkes getirebilir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ruhsatlı olan aşıyı herkes getirebilir. Türkiye'de ruhsatı olmayan aşıyı Halk Sağlığı alabilir. Eğer bu anlamda varsa bir aşı lütfen bize söylesinler biz alalım. Ben bunu bir ay önce de iki ay önce de söyledim ama ortada olmayan, 'x firmada var' denilerek, şimdi 'yok' denilerek, bir aşıyı pazarlamasınlar." dedi.

Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Koca, aşı ile ilgili son gelişmeleri anlatmak üzere sözü Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'a bıraktı.

Prof. Dr. Ünal, iki aşının faz çalışmasının hala devam ettiğini ve öncelikli olarak sağlık personelinde uygulandığını belirterek, "Bir yan etki çıkarsa daha çabuk müdahale etmek için sağlık çalışanlarını tercih ettik. Aşılanan kişi sayısı 500'ü geçti. Bu arada bu aşının dünyanın çeşitli ülkelerinde çalışmaları devam ediyordu. Bizim aşıladığımız kişilerde de ciddi bir yan etkiye rastlamadık. Yıl sonuna erken ruhsatla olacak gibi duruyor. Önümüzdeki yılın ilk aylarında aşılama başlayacak gibi inşallah bizim ülkemiz de bu ülkeler arasında yer alacak. Esas heyecanımız yerli aşının bir an evvel devreye girebilmesi." diye konuştu.

Bakan Koca, İstanbul'da yapılan pandemi toplantısında İstanbul Valisinin de bulunduğunu hatırlatarak, "Özellikle güvenlik ve filyasyonla ilgili sorunları değerlendirmek için Sayın Vali, Sayın Emniyet Müdürünü ben çağırdım, bu konuyla ilgili talimatlarımız oldu, bunu özellikle belirteyim." dedi.

"İstanbul'da herhangi bir kısıtlama olur mu?" şeklindeki soruya Bakan Koca, şöyle yanıt verdi:

"Bir kısıtlama düşünmüyoruz, alınması ve uyulması gereken tedbirlere vatandaşımızla birlikte 83 milyon bir olarak ve İstanbul'daki 16,5 milyon insanımız tedbirlere uyum göstermek noktasında kararlılık içinde olursa biz bunun üstesinden geliriz. Ankara'da 5 hafta önce İstanbul'un 5 katıydı, şu an İstanbul Ankara'nın 5 katı. Ankara bu tedbirlerle ilerledi. Dolayısıyla Ankara'da sokağa çıkma yasağı yapılmadan bu sonuçlar alındı. Diğer illerimiz için de aynı şeyi söylüyorum. 16,5 milyon vatandaşımız tedbirlere uyma noktasında bir hassasiyet gösterirse, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirsek bundan başarıyla çıkacağımızdan eminim."

"Salgınla mücadelede testlerin erken sonuçlanması son derece önemli"

Bakan Koca, "Vatandaşların test sonuçlarını daha hızlı öğrenmesi mümkün mü?" sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelede testlerin erken sonuçlanması son derece önemli. Erken sonuçlanmasıyla birlikte aynı gün temaslı takibini yapmak istiyoruz. Eğer bunu gerçekleştiremezsek o zaman diliminde pozitif olabilme olasılığı olan kişinin bulaştırma durumu söz konusu olabilir. Onun için başarılı olmak için testleri mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmamız gerekiyor. İstanbul'da test kapasitesini özellikle çok artırdık. Şu an 60 binin üzerinde İstanbul'da test yapılıyor. Şu an 37 saatten 20 saate inmiş durumda. Biz bunu ortalama 8-10 saate indirmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte şöyle bir durum da söz konusu olacak; testlerle ilgili numune alındıktan sonra ilk 4 saat içinde bir kısıtlama oluşturmayıp, 4 saatten sonra 20 saatlik zaman diliminde HES kodunda kısıt getirmiş olacağız. Bunun özellikle altını çizerek söylüyorum, vatandaşımız bilmiş olsun. O kişiye ulaşım, seyahat ve benzeri konularda riskli görülerek kısıtlama yapılacak. Şüpheli olacak, 4 saatten sonra 20 saat boyunca. Bu nedenle biz de bir an evvel o test sonucunu verme çabası içinde olacağız. Zaten sonucu herkes e-nabız üzerinden görebiliyor, o noktada bir sorun yok."

Bakan Koca, grip aşısıyla ilgili bir soruyu ise şu şekilde yanıtladı:

"Grip aşısı son dönem çok işlenen bir konu oldu. Grip aşısı, bildiğiniz gibi bir yıl önceden sipariş edilir ve dünyada aşı arzı yüzde 20 oranında arttı. Herkesin aşı yaptırabilirliği zaten mümkün olamaz. Çünkü dünyada artış yüzde 20'yi geçti. Bizde ise bu aşamada 1 milyon 350 bin geçen yıldan biraz daha fazla olmak üzere sipariş etmiştik. Bazı ülkelerin daha yüksek dozda aşı temin ettiği söylenir. Mesela Almanya 26 milyon. Ancak geçen yıl Almanya'nın temin ettiği aşı 21 milyon. Yani yüzde 30'u geçmiyor. İngiltere bu yıl 30 milyon temin etti. Ancak geçen yıl 25 milyon temin etmişti. Geçen yıllarda serbest eczanelerden ücretli grip aşısı temin etme imkanı olmasına rağmen tüketilen aşımız 1 milyonun üzerindeydi. 5-10 milyonlar değildi. Dolayısıyla bunu yüksek oranlı temin etme şansınız zaten yok. Buna rağmen biz 2,2 milyon temin ettik, şimdi 3 milyonun üzerinde temin etme çabası içindeyiz. Yani geçen yılın 2-2,5 katı kadar yüzde 50 oranında bir artış gerçekleştirme çabasındayız. Diğer ülkelerde yüzde 30 civarında artış oldu."

Türk Eczacılar Birliği'nin aşı ile ilgili açıklamasına da değine Koca, "Ortada olmayan bir aşının olduğu ifade edildi bunu çok net söylüyorum ve bu aşı konusunda ilgili firmalarla başından beri görüşüldü ama ortada bir aşı yoktu. O aşıyı almak içinde birçok çaba sarf ettik. Daha detaylı söyleceklerim var söylemek istemiyorum. Ruhsatlı olan aşıyı herkes getirebilir. Türkiye'de ruhsatı olmayan aşıyı Halk Sağlığı alabilir. Eğer bu anlamda varsa bir aşı lütfen bize söylesinler, biz alalım. Ben bunu bir ay önce de iki ay önce de söyledim ama ortada olmayan, 'x firmada var' denilerek, şimdi 'yok' denilerek, bir aşıyı pazarlamasınlar. Bunun özellikle altını çiziyorum. Aşıyı temin etmek için de ilk günden itibaren yoğun bir çaba içinde olduğumuzu bütün vatandaşımız bilsin, emin olun parasına da bakmıyoruz. Kimlere öncelikle aşı yapılması gerektiğini tespit etik." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Gaziantep, İstanbul, Ankara, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3) - Son Dakika

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