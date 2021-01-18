Sağlık Bakanı Koca, 830 bin sağlık çalışanının Kovid-19 aşısının ilk dozunu olduğunu açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, 830 bin sağlık çalışanının Kovid-19 aşısının ilk dozunu olduğunu açıkladı Açıklaması
18.01.2021 22:31
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 830 bin sağlık çalışanının Kovid-19 aşısının ilk dozunu olduğunu, dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdiklerini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 830 bin sağlık çalışanının Kovid-19 aşısının ilk dozunu olduğunu, dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdiklerini belirtti.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilin sağlık müdürleri ile aşı programını değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı.
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