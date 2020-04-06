Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansının (AA), Milli Mücadele'nin haber kaynağı olduğunu belirterek, "Kuruluşunun 100. yılında benzer bir görev üstleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansının (AA), Milli Mücadele'nin haber kaynağı olduğunu belirterek, "Kuruluşunun 100. yılında benzer bir görev üstleniyor. Yürekten kutluyoruz." ifadesini kullandı.
Koca, "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" için 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın 100'üncü yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, mesajında şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansı 100 yıl önce bugün Milli Mücadele'nin ön saflarında yer alan iki aydınımızın önerisiyle Mustafa Kemal Paşa tarafından kuruldu, Milli Mücadele'nin haber kaynağı oldu. Kuruluşunun 100. yılında benzer bir görev üstleniyor. Yürekten kutluyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 08:34 Kaynak: AA
Son Dakika İsveç Teknik Direktörü Andersson ücretsiz izne çıkarıldı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?