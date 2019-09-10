Sağlık Bakanı Koca, ABD Ticaret Bakanı Ross ile bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'yi ziyaret eden ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık'ta gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında sağlık alanında geliştirilebilecek iş birliği imkanları ele alındı.

Bakan Koca, ziyaretin başta sağlık olmak üzere iki ülke arasında var olan iyi ilişkilerin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi açısından önemli bir fırsat teşkil ettiğini belirterek, ABD ile Türkiye'nin pek c¸ok alanda iyi ilis¸kilere sahip oldugˆunu vurguladı.

Koca, şöyle konuştu:

"İs¸ birligˆimiz zaman zaman sınamalarla test edilse de pek c¸ok alanda gelis¸meye devam ettigˆini go¨rmekten memnuniyet duyuyorum. Tarihten bu yana su¨regelen bu is¸ birligˆinin, gu¨nu¨mu¨z s¸artlarına go¨re yeni bir s¸ekil alması gerektigˆini du¨s¸u¨nu¨yorum. U¨lkelerimiz arasında geçen yıl 20,7 milyar dolar du¨zeyinde olan ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine c¸ıkarılması hususunda her iki u¨lkenin de mutabık kalması iyi ilis¸kilerimizin gelecegˆine yo¨nelik umut vadeden bir gelis¸medir. Bu hedefin gerc¸ekles¸mesinde ticari denge unsurunun da go¨zetilmesi gerektigˆi inancındayım."

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise Sağlık Bakanı Koca ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Sağlık alanında iki ülke arasında önemli bağlar olduğunun altını çizen Ross, ilaç ve tıbbi cihaz üretimi konusundaki yatırımlar ile bu alandaki ticaret hacminin önemine dikkat çekti.