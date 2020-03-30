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Sağlık Bakanı Koca: "Açıklanan sayısal veriler kanıta dayalıdır.
1 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Açıklanan sayısal veriler kanıta dayalıdır.
Sağlık Bakanı Koca: "Açıklanan sayısal veriler kanıta dayalıdır. Doğrudan COVID-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir."
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:10 Kaynak: AA
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