Sağlık Bakanı Koca, Adana'da gözetim altındaki iki vakanın sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi. - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca, Adana'da gözetim altındaki iki vakanın sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Adana'da gözetim altındaki iki vakanın sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca, Adana'da gözetim altındaki iki vakanın sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Adana'da gözetim altındaki iki vakanın sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi., System.String[]

Sağlık Bakanı Koca, Adana'da gözetim altındaki iki vakanın sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.

fahrettin koca, Adana, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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