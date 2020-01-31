Son Dakika › Politika › Sağlık Bakanı Koca, Adana'da gözetim altındaki iki vakanın sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi. - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca, Adana'da gözetim altındaki iki vakanın sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, Adana'da gözetim altındaki iki vakanın sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:36 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca, Adana'da gözetim altındaki iki vakanın sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.
Son Dakika Akşener'den İmamoğlu'nun kayak tatiline ilk yorum: Kararı seçmen verir Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde açıklama yaparken artçı bir deprem meydana geldi Akşener'den "Bozkurt işareti yapabilir miyim?" diyen gence yanıt: Tabi oğlum İmamoğlu, CHP'nin kalelerinden Şişli'de bir grup tarafından yuhalandı