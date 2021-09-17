Sağlık Bakanı Koca: "Adıyaman risk haritasında Mavi oldu" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Adıyaman risk haritasında mavi oldu" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman, ilk doz aşı oranını bugün yüzde 75'in üzerine çıkararak, Türkiye Covid-19 Risk Haritasında mavi oldu. Adıyaman'dan ikinci doz aşı oranını aynı şekilde yükseltmesini, halen sarı olan illerimizin de bir an önce mavi risk kategorisine geçmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)