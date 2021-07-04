Sağlık Bakanı Koca, Afyonkarahisar'da ambulansta doğum yaptıran sağlık ekibini ve bebeğin ailesini kutladı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hamile bir hastanın ambulansta planlı olmayan doğumunu yaptıran 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibini ve bebeğin ailesini tebrik etti.

Bakan Koca, doğum tarihi "3 Temmuz", doğum yeri "Ambulans" vurgusuyla Twitter'da yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bu sabah bir bebek dünyaya beklenenden erken geldi. Anneyi hastaneye götüren sağlık görevlileri, doğumu ambulansta yaptırmak zorunda kaldı. Aileyi, acil sağlık ekibimizi kutluyorum. Gözünüz aydın."