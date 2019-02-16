Sağlık Bakanı Koca, Ağrı'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı
'da ziyaretlerde bulundu.
Koca, yeni yapılan Ağrı Devlet Hastanesi
ve valilik ziyaretinin ardından AK Parti
İl Başkanlığına geçti.
İl Başkanı Abbas Aydın
ve partililerce karşılanan Koca, partililerle basına kapalı toplantıya katıldı.
Toplantının ardından il merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Koca, esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Koca, programlarının ardından Ahmed-i Hani
Havalimanı'ndan tarifeli uçakla İstanbul
'a hareket etti.
Bakan Koca'ya ziyaretlerinde Vali Süleyman Elban
, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi
, Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız
, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan
, kurum müdürleri ve parti yöneticileri eşlik etti.