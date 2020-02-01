Sağlık Bakanı Koca: "Aileleriyle birlikte 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: 'Aileleriyle birlikte 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Aileleriyle birlikte 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Aileleriyle birlikte 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişi Türkiye'ye getirildi.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Aileleriyle birlikte 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişi Türkiye'ye getirildi."

fahrettin koca, Azerbaycan, Arnavutluk, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:28 Kaynak: AA
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