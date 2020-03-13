Sağlık Bakanı Koca: "Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına... - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: 'Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz."

fahrettin koca, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:24 Kaynak: AA
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