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Sağlık Bakanı Koca: "Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:24 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz."
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