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Sağlık Bakanı Koca: "Amerika'ya 500 bin yerli tanı kiti siparişi aldık ve gönderdik"
16 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: "Amerika'ya 500 bin yerli tanı kiti siparişi aldık ve gönderdik" " Avrupa ve Amerika olayın farkına varmamışken ülkemizde hastalık hakkında ilk rehber hazırlıkları başladı ve bilim kurulu bu rehberi hızla yayınlamış oldu" -"Termal kamera uygulamasıyla 4 milyon 600 bin...
Sağlık Bakanı Koca: "Amerika'ya 500 bin yerli tanı kiti siparişi aldık ve gönderdik"
" Avrupa ve Amerika olayın farkına varmamışken ülkemizde hastalık hakkında ilk rehber hazırlıkları başladı ve bilim kurulu bu rehberi hızla yayınlamış oldu"
- "Termal kamera uygulamasıyla 4 milyon 600 bin yolcumuzu kontrolden geçirdik"
-"Toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakımı kapasitemiz söz konusu"
-"Yatak sayımız Avrupa ortalamalarının altındadır"
-"Laboratuvarımızda 40 gündür kullanılan yerli tanı kiti başka ülkelere de satıldı"
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:37 Kaynak: İHA
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