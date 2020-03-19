Sağlık Bakanı Koca: "Amerika'ya 500 bin yerli tanı kiti siparişi aldık ve gönderdik"

" Avrupa ve Amerika olayın farkına varmamışken ülkemizde hastalık hakkında ilk rehber hazırlıkları başladı ve bilim kurulu bu rehberi hızla yayınlamış oldu"

- "Termal kamera uygulamasıyla 4 milyon 600 bin yolcumuzu kontrolden geçirdik"

-"Toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakımı kapasitemiz söz konusu"

-"Yatak sayımız Avrupa ortalamalarının altındadır"

-"Laboratuvarımızda 40 gündür kullanılan yerli tanı kiti başka ülkelere de satıldı"