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Sağlık Bakanı Koca: "(Anestezi ilacına ilişkin iddialar) İlaç takip sisteminden blokladığımız...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Anestezi ilacına ilişkin iddialar) İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması söz konusu değil"
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:16 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "(Anestezi ilacına ilişkin iddialar) İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması söz konusu değil"
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