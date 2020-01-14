Sağlık Bakanı Koca: "(Anestezi ilacına ilişkin iddialar) İlaç takip sisteminden blokladığımız... - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: '(Anestezi ilacına ilişkin iddialar) İlaç takip sisteminden blokladığımız... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Anestezi ilacına ilişkin iddialar) İlaç takip sisteminden blokladığımız...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Anestezi ilacına ilişkin iddialar) İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması söz konusu değil"

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(Anestezi ilacına ilişkin iddialar) İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması söz konusu değil"

fahrettin koca, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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