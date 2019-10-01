Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "(Ankara'daki hastanelerde ishal vakaları) İçme sularıyla ilgili belli...
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Sağlık Bakanı Koca: "(Ankara'daki hastanelerde ishal vakaları) İçme sularıyla ilgili belli...

1 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Ankara'daki hastanelerde ishal vakaları) İçme sularıyla ilgili belli aralıklarla birtakım tetkikler yapıyoruz.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "( Ankara'daki hastanelerde ishal vakaları) İçme sularıyla ilgili belli aralıklarla birtakım tetkikler yapıyoruz. Son dönem bu hastalıkların olması nedeniyle tekrar tetkikleri genişlettik. İçme sularında geçmiş yıla göre bir farklılık olmadığını, gelen hastaların sıklığında, sayısında geçen yıla göre ciddi, anlamlı bir farklılık olmadığını gördük."

fahrettin koca, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:42 Kaynak: AA
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