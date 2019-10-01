Sağlık Bakanı Koca: "(Ankara'daki hastanelerde ishal vakaları) İçme sularıyla ilgili belli...
1 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Ankara'daki hastanelerde ishal vakaları) İçme sularıyla ilgili belli aralıklarla birtakım tetkikler yapıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:42 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "( Ankara'daki hastanelerde ishal vakaları) İçme sularıyla ilgili belli aralıklarla birtakım tetkikler yapıyoruz. Son dönem bu hastalıkların olması nedeniyle tekrar tetkikleri genişlettik. İçme sularında geçmiş yıla göre bir farklılık olmadığını, gelen hastaların sıklığında, sayısında geçen yıla göre ciddi, anlamlı bir farklılık olmadığını gördük."
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