Sağlık Bakanı Koca: "Arkadaşlarımız iddialarla ilgili hukuki süreci devam ettiriyor.
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Sağlık Bakanı Koca: "Arkadaşlarımız iddialarla ilgili hukuki süreci devam ettiriyor.
Sağlık Bakanı Koca: "Arkadaşlarımız iddialarla ilgili hukuki süreci devam ettiriyor. Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız." Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:54 Kaynak: AA
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