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Sağlık Bakanı Koca: "Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor.
Sağlık Bakanı Koca: "Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım."
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:54 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada