Sağlık Bakanı Koca: "Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz.

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır. "

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:44 Kaynak: AA

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