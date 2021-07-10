Sağlık Bakanı Koca: Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı - Son Dakika

Koronayla mücadele kapsamında tüm Türkiye'de aşılama hız kesmeden devam ediyor. Her daim aşılamanın önemine vurgu yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

"RANDEVUMUZU ALIP AŞI OLALIM"

Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez. Randevu alıp aşımızı olalım" sözlerine yer verdi.