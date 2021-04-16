Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti

16.04.2021 11:54

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan kendisini etiketleyerek "Annem aşı olmak istemiyor" diyen genç kızın çağrısına kulak verdi. Aileye telefonla ulaşan Bakan Koca, anaokulu öğretmeni kadını ikna etti. Genç kız, o anları sosyal medyada paylaştı.

Türkiye'de neredeyse her 4 kişiden biri sırası geldiği halde koronavirüs aşısını yaptırmadı. Sağlık Bakanlığı, bu kişileri ikna etmek için "Aşı timleri" oluşturulacağını açıkladı.

"ANNEMİ İKNA EDEMEZSİNİZ" DEYİP BAKAN KOCA'YI ETİKETLEDİ

İkna konusunda ilk çalışmayı yapan isim ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Twitter'dan "Annem anaokulu öğretmeni istese tam şu an aşı olabilir ama istemiyor. İstememesinin hiçbir gerekçesi yok sadece inat. Bu insanları hiçbir ikna timiyle ikna edemezsiniz biz evlatları olarak edemiyoruz. Lütfen bu insanlarla boşa zaman kaybetmeyelim, isteyen olsun" yazıp Bakan Koca'yı etiketleyen İrem'in bu sözleri sonrası ekipler harekete geçti. Aileye telefonla ulaşan Koca, aşı konusunda olumsuz düşünen anneyi sözleriyle ikna etti.

'Annem inat ediyor' diye tweet attı, ekipler harekete geçti! Bakan Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonda ikna etti

"ANNENİZİN AŞI OLMAYI KABUL ETMESİNDEN HEPİMİZ MUTLUYUZ"

"Annem ikna edildi, ekipler evimize aşı yapmaya geldi. İlginiz ve emeğiniz için çok teşekkür ederiz" diye tweet atan İrem, Bakan Koca'yla yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin anları da paylaştı. Videoyu kendi hesabında paylaşan Fahrettin Koca ise, "Öncesinde sizin de katkınız az değil. Annenizin aşı olmayı kabul etmesinden hepimiz mutluyuz" notunu düştü.

'Annem inat ediyor' diye tweet attı, ekipler harekete geçti! Bakan Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonda ikna etti

Videoda öğretmenlerin aşı olmasının önemine dikkat çeken Bakan Koca, "Aşı sorununu çözelim istiyoruz. Sorun olduğu söylenince yaptırmamak gibi bir sebep olmamalı. Gerekiyorsa görüşelim istedim" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Türkiye, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti - Son Dakika


YORUMLAR (16)
  • R.c: Rahat bırakın insanları da özgür kararlarini da vücudumuz bizim istemediginiz sürece kimsenin dokunmaya hakkı yoktur hemde ne idüğü belirsiz bir aşı ile içinde ne olduğu belli olmayan ve dahi yan etkileri bilinmeyen bir aşı ile bizi mahvedemeyeceksiniz Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
  • Gelen aşı sayısı yetersiz: Gelen aşı yetersiz, sanki aşı varmış da insanlar aşı olmak istemiyormuş gibi bir algı var hayır bu yanlış getirin yeterli aşıyı herkes aşı olur merak etmeyin. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Erdal Beşikçioğlu, Erdal Beşikçioğlu, "Behzat Ç'yi kim bitirdi?" sorusuna yanıt verdi Başkan Cengiz'in açıklamalarına Fatih Terim cephesinden çok sert cevap verilecek Başkan Cengiz'in açıklamalarına Fatih Terim cephesinden çok sert cevap verilecek Müge Anlı'da mucize gibi olay! Aranan 6 çocuğu bir günde buldular Müge Anlı'da mucize gibi olay! Aranan 6 çocuğu bir günde buldular 1 günlük evliliği nafakaya mahkum etmişti! Kastamonu'dan İstanbul'a yürüyen Mustafa'dan yeni haber 1 günlük evliliği nafakaya mahkum etmişti! Kastamonu'dan İstanbul'a yürüyen Mustafa'dan yeni haber Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde

Son Dakika Haberleri
13:36 Yoğun bakım sorumlusunun "Vakalar artmadı, patladı" sözleri salgındaki endişe veren durumu gözler önüne serdi
13:31 Erdal Beşikçioğlu, "Behzat Ç'yi kim bitirdi?" sorusuna yanıt verdi
13:13 Kılıçdaroğlu'ndan kripto para kararı tepkisi: Kime danıştın ey iktidar?
12:51 Müge Anlı'da mucize gibi olay! Aranan 6 çocuğu bir günde buldular
12:46 Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı
12:36 1 günlük evliliği nafakaya mahkum etmişti! Kastamonu'dan İstanbul'a yürüyen Mustafa'dan yeni haber
11:51 Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu
11:44 Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi
11:25 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
11:17 İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı
Yoğun bakım sorumlusunun Yoğun bakım sorumlusunun "Vakalar artmadı, patladı" sözleri salgındaki endişe veren durumu gözler önüne serdi         
13:37
Kılıçdaroğlu'ndan kripto para kararı tepkisi: Kime danıştın ey iktidar? Kılıçdaroğlu'ndan kripto para kararı tepkisi: Kime danıştın ey iktidar?         
13:13
Türk mühendislerin ürettiği elyaf, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor Türk mühendislerin ürettiği elyaf, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor         
12:56
Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı         
12:46
Sanata merak salan Volkan Demirel'in koleksiyonuna yaptığı harcama milyonu aştı Sanata merak salan Volkan Demirel'in koleksiyonuna yaptığı harcama milyonu aştı         
12:25
Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı         
11:46
'Kırmızı kod'lu alana ilk kez girildi! Doluluk oranı yüzde 95, hasta yaşı 30'a kadar indi 'Kırmızı kod'lu alana ilk kez girildi! Doluluk oranı yüzde 95, hasta yaşı 30'a kadar indi         
11:27
Döviz bürosu gibi dilenci, bu kez turistik mekanı mesken tuttu Döviz bürosu gibi dilenci, bu kez turistik mekanı mesken tuttu         
10:59
Erciş eski Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin'e 9 yıl hapis cezası Erciş eski Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin'e 9 yıl hapis cezası         
10:26
İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti         
09:43
Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım         
08:14
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
Ebru Gündeş, Ebru Gündeş, "İhanete uğradım" diyerek 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açtı         
07:41
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu         
18:30
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 13:43:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei