Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti - Son Dakika

Türkiye'de neredeyse her 4 kişiden biri sırası geldiği halde koronavirüs aşısını yaptırmadı. Sağlık Bakanlığı, bu kişileri ikna etmek için "Aşı timleri" oluşturulacağını açıkladı.

"ANNEMİ İKNA EDEMEZSİNİZ" DEYİP BAKAN KOCA'YI ETİKETLEDİ

İkna konusunda ilk çalışmayı yapan isim ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Twitter'dan "Annem anaokulu öğretmeni istese tam şu an aşı olabilir ama istemiyor. İstememesinin hiçbir gerekçesi yok sadece inat. Bu insanları hiçbir ikna timiyle ikna edemezsiniz biz evlatları olarak edemiyoruz. Lütfen bu insanlarla boşa zaman kaybetmeyelim, isteyen olsun" yazıp Bakan Koca'yı etiketleyen İrem'in bu sözleri sonrası ekipler harekete geçti. Aileye telefonla ulaşan Koca, aşı konusunda olumsuz düşünen anneyi sözleriyle ikna etti.

"ANNENİZİN AŞI OLMAYI KABUL ETMESİNDEN HEPİMİZ MUTLUYUZ"

"Annem ikna edildi, ekipler evimize aşı yapmaya geldi. İlginiz ve emeğiniz için çok teşekkür ederiz" diye tweet atan İrem, Bakan Koca'yla yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin anları da paylaştı. Videoyu kendi hesabında paylaşan Fahrettin Koca ise, "Öncesinde sizin de katkınız az değil. Annenizin aşı olmayı kabul etmesinden hepimiz mutluyuz" notunu düştü.

Videoda öğretmenlerin aşı olmasının önemine dikkat çeken Bakan Koca, "Aşı sorununu çözelim istiyoruz. Sorun olduğu söylenince yaptırmamak gibi bir sebep olmamalı. Gerekiyorsa görüşelim istedim" dedi.