Son Dakika › Politika › Sağlık Bakanı Koca: 'Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, Sağlık Bakanlığı... - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: "Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, Sağlık Bakanlığı...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, Sağlık Bakanlığı olarak önemli bir başarıya imza attık ve genişletilmiş bağışıklama programımız kapsamında aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:02 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, Sağlık Bakanlığı olarak önemli bir başarıya imza attık ve genişletilmiş bağışıklama programımız kapsamında aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık."
3 ay sonra enerji üretimine başlayacak! Ilısu Barajı ekonomiye yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 50 bin lira manevi tazminat kazandı Yargıç, tecavüz mağduruna sordu: Size 150 bin dolar verse cezasının hafifletilmesini kabul eder misiniz?