Sağlık Bakanı Koca: "Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, Sağlık Bakanlığı olarak önemli bir başarıya imza attık ve genişletilmiş bağışıklama programımız kapsamında aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık."