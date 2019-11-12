Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, Sağlık Bakanlığı...
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: 'Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, Sağlık Bakanlığı... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, Sağlık Bakanlığı...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, Sağlık Bakanlığı olarak önemli bir başarıya imza attık ve genişletilmiş bağışıklama programımız kapsamında aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, Sağlık Bakanlığı olarak önemli bir başarıya imza attık ve genişletilmiş bağışıklama programımız kapsamında aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık."

Sağlık Bakanlığı, fahrettin koca, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:02 Kaynak: AA
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