Sağlık Bakanı Koca: "Aşıda önümüzdeki 5 yıllık süreçte dışa bağımlılığımızı bitirmek istiyoruz."
1 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Aşıda önümüzdeki 5 yıllık süreçte dışa bağımlılığımızı bitirmek istiyoruz.
Sağlık Bakanı Koca: "Aşıda önümüzdeki 5 yıllık süreçte dışa bağımlılığımızı bitirmek istiyoruz." Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:28 Kaynak: AA
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