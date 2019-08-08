Sağlık Bakanı Koca: "Aşıda önümüzdeki 5 yıllık süreçte dışa bağımlılığımızı bitirmek istiyoruz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

MSB'den güvenli bölge açıklaması: ABD ile koordine için müşterek harekat merkezi kurulacak

Alkol alıp babasını döven evlat, "Senin gibi babanın var ya" diye sitem etti!