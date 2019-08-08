Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Aşıda önümüzdeki 5 yıllık süreçte dışa bağımlılığımızı bitirmek istiyoruz."
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Sağlık Bakanı Koca: "Aşıda önümüzdeki 5 yıllık süreçte dışa bağımlılığımızı bitirmek istiyoruz."

1 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Aşıda önümüzdeki 5 yıllık süreçte dışa bağımlılığımızı bitirmek istiyoruz.

Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: "Aşıda önümüzdeki 5 yıllık süreçte dışa bağımlılığımızı bitirmek istiyoruz."
fahrettin koca, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:28 Kaynak: AA
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