Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: Aşıda yüzde 100'e yakın yerlileştirme hedefliyoruz

Sağlık Bakanı Koca: Aşıda yüzde 100'e yakın yerlileştirme hedefliyoruz

55 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca, "Aşıda 5 yıllık süreçte yüzde 100'e yakın yerlileştirme hedefliyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: Aşıda yüzde 100'e yakın yerlileştirme hedefliyoruz, System.String[]
Sağlık Bakanı Koca, "Aşıda 5 yıllık süreçte yüzde 100'e yakın yerlileştirme hedefliyoruz. Bu kapsamda ağustosta difteri ve tetanos aşısı ruhsatı verilecek." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:47 

Ekonomi
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