Sağlık Bakanı Koca: Aşıda yüzde 100'e yakın yerlileştirme hedefliyoruz
55 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca, "Aşıda 5 yıllık süreçte yüzde 100'e yakın yerlileştirme hedefliyoruz.
Sağlık Bakanı Koca, "Aşıda 5 yıllık süreçte yüzde 100'e yakın yerlileştirme hedefliyoruz. Bu kapsamda ağustosta difteri ve tetanos aşısı ruhsatı verilecek." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:47
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