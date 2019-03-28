Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: Aşıda Yüzde 100'e Yakın Yerlileştirme Hedefliyoruz

Sağlık Bakanı Koca: Aşıda Yüzde 100'e Yakın Yerlileştirme Hedefliyoruz

51 dakika önce

Sağlık BakanıFahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık BakanıFahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:50 Kaynak: Youtube

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