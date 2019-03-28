Sağlık Bakanı Koca: Aşıda Yüzde 100'e Yakın Yerlileştirme Hedefliyoruz
51 dakika önce
Sağlık BakanıFahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sağlık BakanıFahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:50 Kaynak: Youtube
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