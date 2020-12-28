Bakan Koca son noktayı koydu: Aşılamada vatandaşlarımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak - Son Dakika

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı.

AŞILARIN TÜRKİYE'YE GELİŞ TARİHİ ERTELENDİ

Öte yandan Bakan Koca, Çin'den Türkiye'ye gelecek aşıların gelişinin bir-iki gün ertelendiğini açıkladı. Koca, bu gecikmenin Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmesinin neden olduğunu bildirdi.